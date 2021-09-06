Новосибирск, 6 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Из-за строительства новой станции метрополитен Новосибирска внёс изменения в работу двух станций. Они связаны с укладкой бетона.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная» 11, 12, 15, 21, 25 и 26 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00 «, — уточнили в пресс-службе метрополитена.

При этом остальные станции Ленинской линии — от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» — по первому и второму пути будут работать до 24:00 с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минут. Движение электропоездов на Дзержинской линии останется прежним.