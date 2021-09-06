Миасс, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель признан виновным в убийстве шестерых мужчин. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в 2020 году в Миассе он знакомился в основном с бездомными под предлогом совместного распития спиртного, а затем убивал их молотком. Кроме того, в его квартире обнаружили самодельный пистолет.

Медики признали гражданина вменяемым. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы.