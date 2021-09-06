Симферополь, 6 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты обнаружен в Крыму учеными Крымского федерального университета, Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета. Находка сделана в пещере «Таврида»

Пресс-служба Крымского федерального университета им. Вернадского В Крыму найден череп ископаемой гигантской гиены

Как уточнили в вузе, находка уникальная — почти полный череп этого ископаемого животного впервые обнаружен на территории Европы, до этого палеонтологи на территории Европы находили фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Череп хищник ранее был обнаружен на территории России в Забайкалье, а вообще в мире известно ещё о двух черепах животного, найденных на территории Китая.

«Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии», — отметил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов.

Также в этом сезоне в Крыму обнаружены частично сохранившийся череп древней рыси, что даёт дополнительные возможности для уточнения её систематического положения. А обнаруженный в Крыму клык саблезубой кошки Homotherium в почти 10 см, по словам специалистов, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 — 0,8 млн лет).