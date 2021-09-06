Джакарта, 6 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Заместитель посла Индии в Индонезии Басир Ахмад заявил, что его страна готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, одна из форм сотрудничества — строительство завода по производству вакцины против коронавируса в Индонезии.

Власти Индонезии поддерживают укрепление сотрудничества между странами. По данным властей, с развитием числа случаев заражения коронавирусом каждый должен быть готов к жизни с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипланирует предоставить кинопроизводителям страны помощь для производства фильмов.