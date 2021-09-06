Махачкала, 6 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Дагестане установлен факт хищения электроэнергии на сумму более 300 млн рублей. В совершении хищения подозреваются руководство ООО «Электрон» и другие участники преступной схемы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

Как установлено, компания «Электрон» поставляла абонентам электроэнергию, а те оплачивали ее. Договоров на поставку заключено не было. В итоге за год, начиная с июля 2020 года, было похищено электроэнергии на 300 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Под подозрением в совершении преступления оказались в том числе и представители компаний «ДагЭнерЖи» и «СЭНБА». Во всех офисах участников схемы было проведено изъятие документов.

Предполагается также, что для сокрытия фактического объема поставляемой электроэнергии в устройства контроля были внесены изменения. Все обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия.