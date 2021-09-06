Пермь, 6 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Перми предлагают оборудовать остановки общественного транспорта теплыми павильонами. Инициативу проявили во время рассмотрения проекта муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2022 — 2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Анатолий Янченко ИА Красная Весна Автобусная остановка

Депутат Сергей Захаров считает, что внедрение такой модели остановочных комплексов позволит не только укрываться людям в холодную погоду, но и даст возможность малому бизнесу и использовать павильоны и параллельно наполнять городской бюджет города за счет арендной платы.

«Мы прорабатывали этот вопрос с частными инвесторами. Пока наиболее сложным является формирование экономической модели, поскольку 2020 год ударил по рекламному рынку, а также есть ограничения по размещению нестационарных торговых объектов. Сейчас обсуждаем эту тему с краевыми коллегами», — сказал в ответ на предложение начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Стоит отметить, в 2022—2023 году в муниципалитете планируют обустроить 324 остановочных пунктов новыми павильонами в рамках софинансирования с Пермским краем и реализации механизмов концессии. Проектом бюджета предполагает 25,8 млн. рублей в год в качестве трат на содержание и ремонт остановочных площадок и павильонов.