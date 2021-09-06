Фарнборо , Великобритания, 6 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В конференц-центре в городе Фарнборо (Великобритания) представлен ретро-электрический фургон Morris JE. Об этом сообщается на странице MorrisCommercial в соцсети Facebook.

MorrisCommercial Morris JE

Машина создана специалистами британской компании Morris Commercial Limited. Фургон укомплектован современной трансмиссией и модульным шасси. Кузов модели изготовлен из углеволокна.

Автомобиль может перевозить груз массой до одной тонны. При этом дальность хода электромобиля составляет 320 км.

В компании сообщают, что фургон «разработан для клиентов и предприятий, которые жаждут индивидуальности». Стоимость новинки составит около 83 тыс. долларов (около 6 млн рублей).

Ранее компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) представила модульный многоцелевой автомобиль Lightweight Inner-City Solution (LINCS), созданный на базе легкой алюминиевой платформы. В движение электрокар приводят два электромотора от Saietta Group.

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