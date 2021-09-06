Владивосток, 6 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, как и чем можно привлечь людей в новый город Спутник

Иван Шилов ИА REGNUM Город

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«Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник или район Спутник, явно не предел для нашей территории. Даже в текущий момент достаточно крупных инвестиционных проектов с адекватно ближайшим видением на развитие для того, чтобы обеспечить адекватный приток жителей на территорию Дальнего Востока для заселения», — цитирует главу приморской столицы телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Как сообщало ИА REGNUM, за статус первого на Дальнем Востоке города-миллионника вступят в соревнования Хабаровск и Владивосток.