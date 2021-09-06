Чита, 6 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали сумму ущерба, который понесли объекты социальной сферы региона в результате трёх волн паводка летом 2021 года. По данным вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой, она ставила 373,9 миллиона рублей.

Цитата с сайта «Чита.Ру» Наводнение в Забайкалье

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«По оперативной информации чрезвычайной ситуации, вызванной паводками в июне-июле пострадали 66 объекта образования, в том числе 42 школы, 20 дошкольных образовательный учреждений. Ремонта после паводка требуют 31 объект культуры: 25 домов культуры, 4 библиотеки, одна детская школа искусств и один музей, а также две спортивные площадки, спортзал, стадион», — пояснила чиновница.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края добавила, что уже выделены краевые деньги на четыре школы наиболее пострадавшие от паводков. Это школа № 2 в Шилке, школа в селе Ушмун Газимуро-Заводского района, две школы Борзинского района — № 41 и в селе Цаган-Олуй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ущерб, нанесенный паводками школам и дорогам Забайкалья, не должен помешать началу учебного года, заявил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

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