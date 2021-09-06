Брянск, 6 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Виновными в совершении мошенничества в сфере национальных проектов признаны супруги-бизнесмены в городе Сельцо Брянской области. За махинацию с трудоустройством инвалидов они получили почти два миллиона рублей из бюджета, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Семейная пара в 2017 — 2019 годах представила в администрацию города фиктивные документы на получение субсидии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Бизнесмены якобы трудоустроили к себе несколько инвалидов и приобрели для них специальное оборудование, которое фактически использовалось для текущей хозяйственной деятельности. На основании подложных документов обвиняемые получили 1,9 млн рублей.

Преступление выявлено работниками региональной прокуратуры. Приговором суда, с учётом полного возмещения ущерба, супругам назначено наказание в виде трёх лет и двух лет шести месяцев лишения свободы условно.