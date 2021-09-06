Буэнос-Айрес, 6 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу вылетела из Бразилии после сорванного матча отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба команды.

Pixabay.com Флаг Аргентины

«Мы направляемся домой», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч сборных Бразилии и Аргентины был сорван после того, как бразильская полиция вышла поле, чтобы депортировать четырёх аргентинских футболистов.

Эти игроки были заподозрены в том, что не прошли обязательный 10-дневный карантин, который должны проходить все прибывшие из Великобритании.