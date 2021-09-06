Тбилиси, 6 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Грузию 6 сентября прибыла делегация в составе шести членов Конгресса США. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Флаг Грузии

«Грузия движется к выборам и формированию демократического правительства. Грузия — союзник Соединенных Штатов, и мы это очень ценим», — сказал журналистам один из прибывших в Тбилиси конгрессменов Алекс Мун.

Он добавил, что Вашингтон поддерживает Тбилиси в связи с «агрессивными действиями», которые якобы совершает Россия.

По данным грузинского МИД, американские политики в Тбилиси встретятся с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, главой минобороны Джуаншером Бурчуладзе и главой минэкономразвития Натией Турнава. Они пробудут в Грузии до 9 сентября.