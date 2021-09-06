Саратов, 6 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Саратовской области привит против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 6 сентября 646 271 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошел 585 031 человек. Всего в Саратовской области работают 99 прививочных пунктов, часть из них — круглосуточно. По данным облминздрава, всего в регион поступило 873 384 дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с начала наблюдения от COVID-19 умерли по состоянию на 6 сентября 2438 человек.

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