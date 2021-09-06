За сутки в Ульяновской области умерли 14 пациентов с коронавирусом
Ульяновск, 6 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число жертв коронавируса. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 6 сентября, за последние сутки в регионе от COVID-19 умерли 14 пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2359 жителей.
Напомним, что последние три недели в регионе летальные исходы от COVID-19 регистрируются ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе по итогам рейдов в двух городах составлено 118 административных протоколов за отсутствие масок в общественном транспорте. Власти отмечают, что с помощью фотофиксации выявлено 16 фактов несоблюдения масочного режима водителями.