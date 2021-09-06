Москва, 6 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Фильмы отечественного производства предпочитают смотреть 60% жителей России. Фильма производства США выбирают 36%, стран Европы — 26%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Чаще отечественные фильмы смотрят люди 35−59 лет (66−68%) и женщины (66%). Любят фильмы американского и европейского производства в основном мужчины (43% и 31% соответственно) и молодёжь 18−24 лет (77% и 52% соответственно).

Российские фильмы 2021 года стали лучше, чем год-два назад, считают 23% граждан. По мнению 69%, государство должно финансово поддерживать российские фильмы. Обратное мнение у 20% респондентов.

Опрос по телефону проведен 25 августа 2021 года. Среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (85%) любят смотреть кино по телевизору.

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