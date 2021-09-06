Киев, , 12:02 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не сомневается, что президент США Джо Байден «долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр».

Джо Байден . twitter.com JoeBiden

Об этом он заявил вечером 5 сентября в эфире украинского телевидения.

Речь идёт об ответном визите Байдена в Киев, который, по словам Кулебы, точно состоится, но только не в этом году — «потому что дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год».

Кулеба напомнил, что по результатам визита президента Владимира Зеленского в США достигнут ряд договоренностей, и сейчас, по его словам, украинская и американская стороны полностью сосредоточатся на их выполнении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что США четко указали президенту Зеленскому задачи на ближайший год, и только если Киев их выполнит, визит Байдена на Украину состоится. Если же нет, тогда американцы поставят окончательный крест на Зеленском, и будут ждать нового президента Украины, который будет способен вести с ними взрослую политику, которая строится на принципах и здоровом прагматизме.

Кулеба, говоря о визите Байдена, обыграл фразу из произведения Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Редкая птица долетит до середины Днепра!».