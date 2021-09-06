Киев, 6 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Введенные из-за пандемии COVID-19 на территории Украины ограничения будут ужесточены властями страны. Об этом 6 сентября рассказал главный украинский санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

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По мнению главного санитарного врача Украины, страна в течение ближайшего времени выйдет из т.н. «зеленой» зоны карантинных ограничений.

«Мы будем вынуждены ввести «жёлтую» зону, где, например, будут более жёсткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — сказал Кузин.

Также он уточнил, что такой переход является «условной тревогой» по поводу того, что на Украине будет расти число выявляемых носителей SARS-CoV-2 и подчеркнул, что, как считает Кузин, стране не удастся избежать жёстких карантинных мер, однако это, по мнению врача, произойдет не ранее ноября.

Отметим, ранее стало известно, что на Украине за сутки было выявлено 773 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.