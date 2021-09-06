Сеул, 6 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В 2020 году Южную Корею посетили 117 100 медицинских туриста, что на 76,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI).

Медицина

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Отмечается, что причиной столь резкого сокращения медицинских туристов стали ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса.

Эксперты отмечают, что ситуация в текущем году вряд ли изменится.

С января по май 2021 года один из ключевых медицинских объектов Южной Кореи, посетили 5348 человек, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1375 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 261 778.

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