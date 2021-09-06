Златоуст, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области произошло ДТП с машиной скорой помощи. Медицинский транспорт опрокинулся на бок, пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Авария произошла утром 5 сентября. Внутри машины находился ребёнок. Серьёзных травм он не получил.

В соцсетях в качестве причины ДТП назвали то, что водитель якобы уснул за рулём. Но в пресс-службе областного минздрава заявили журналистам, что эта информация не соответствует действительности.