Брюссель, , 11:51 — REGNUM Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 8 сентября намерены согласовать очередное продление на шесть месяцев действующих с 2014 года персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом говорится в опубликованной повестке предстоящего заседания.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Решение Совета, касающееся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение по запуску письменной процедуры для утверждения», — говорится в документе.

Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит будет согласован автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.

Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной. Глава государства призвал «осуществить пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе и определению эффективного ответа Европы на это».

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