Ставрополь, 6 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие выходные смертельная статистика от COVID-19 увеличилась еще на 43 человека. Умерли от осложнений 4 сентября 23 жителя края, еще 21 пациент — скончался 5 сентября. Такие данные приводит 6 сентября федеральный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего за все время пандемии на Ставрополье было зафиксировано 2458 случаев летального исхода. Это по-прежнему самый большой показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

За прошедшие сутки также подтвержден коронавирус еще у 355 жителей края. Общее число носителей инфекции достигло 77 366 человек. Выздоровели за те же сутки 107 человек. Таким образом, число справившихся с болезнью увеличилось до 63 332 человек.