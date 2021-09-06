Чита, 6 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 6 сентября привито 324 432 человека. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Также известно, что завершили вакцинацию 295 898 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получили 283 жителя региона, завершена вакцинация еще у 249 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае при достаточном количестве вакцины от COVID-19, снизились темпы вакцинации. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, текущий темп вакцинации очень большой, примерно 927 человек в день.

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