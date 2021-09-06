Чебоксары, 6 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество носителей коронавируса, также подтверждены очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа

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По сведениям на 6 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 32 139 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 75. Напомним, что аналогичное число носителей инфекции было выявлено сутками ранее, до этого два дня подряд подтверждали по 74 случая заражения.

Выздоровели в Чувашии 29 159 ковид-пациентов, из них за сутки выписаны 64 человека. Доля выздоровевших составляет 90,73%.

Жертвами коронавируса в республике стали ещё 11 жителей, всего умерли 2074 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о выделении более 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия.