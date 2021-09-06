Ташкент, , 11:50 — REGNUM В Ташкенте на прошлой неделе прошло заседание Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР), по его итогам подписано соглашений на 280 миллионов долларов, сообщает Газета.уз.

Флаг Узбекистана Giorgio Minguzzi

Так, правительство Узбекистана и Саудовской Аравии и Исламский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана с начальным капиталом в размере 100 млн долларов.

Между Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (ITFC) и узбекским банком подписано соглашение об открытии линии торгового финансирования на сумму 15 млн долларов. Подписано заёмное соглашение по модернизации сельской инфраструктуры Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей в рамках программы «Обод кишлок» на общую сумму 200 млн долларов, направленной на повышение качества жизни населения данных территорий.

Кроме того, подписано заёмное соглашение по оснащению учреждений онкологической службы Узбекистана современным высокотехнологичным оборудованием на общую сумму 80 млн долларов.

Наряду с этим, подписано грантовое соглашение по разработке нормативно-правовой базы исламского банковского дела и финансов в Узбекистане, что даст возможность внедрить в стране механизмы исламского финансирования.