Вашингтон, 6 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу 17-летний суперкар Porsche Carrera GT. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Porsche Carrera GT

Всего было собрано 1270 экземпляров таких автомобилей. Суперкар окрашен в оттенок GT Silver Metallic.

Внутри машина обтянута чёрной и коричневой кожей. Также автопроизводитель украсил салон модели карбоновыми деталями и вставками из магния, а рычаг коробки передач изготовлен из бука.

В движение Carrera GT приводит десятицилиндровый мотор рабочим объёмом 5,7 литра производительностью 612 л. с. Он агрегатируется с шестискоростной механической коробкой передач.

С таким «движком» машина разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды. Максимальная скорость Carrera GT равна 330 км/ч.

Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 4,3 тыс. км. На данный момент за него предлагают 1 026 000 долларов (порядка 74,7 млн рублей).

Ранее компания Porsche анонсировала премьеру нового электрического концепта. Автомобиль получит четырёхточечные светодиодные фары в виде бумеранга. Официальный дебют новинки состоится 6 сентября на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия).

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