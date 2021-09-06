Иркутск, 6 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Иркутский учебный авиационный центр имени героя Советского Союза Безбокова В. М.» ДОСААФ получила банкротный иск. Претензии к авиацентру, насчитывающему почти 60 лет работы, появились у налоговой службы. Иск арбитражем Иркутской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Претензии межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 12 по Иркутской области подала 6 сентября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих — Лига». Детали спора и сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, авиацентр создан в июне 2017 года путем реорганизации. Учредителями выступили общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и её региональное отделение. Руководитель АНО — Андрей Ставинов. Учебный центр ведёт свою историю с 1964 года.

Напомним, в августе 2021 года банкротные претензии получило и учебное заведение Тверской области — международный институт управления и права. Инициатором в деле также был налоговый орган. Иск начнут рассматривать 2 ноября. В 2019 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки через суд пыталась аннулировать лицензию института, но иск был проигран.