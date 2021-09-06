Рейкьявик, 6 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Антон Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам. Турнир прошёл в Рейкьявике (Исландия).

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В заключительном туре Демченко чёрными фигурами сыграл вничью с румынским шахматистом Богданом-Даньелом Дяком.

Демченко набрал 8,5 очка и занял первое место на турнире. Вторым стал 16-летний немецкий шахматист Винсент Кеймер, который также набрал 8,5 очка, но по дополнительным показателям уступил Демченко.

Замкнул тройку ещё один представитель России — 21-летний Алексей Саран, на счету которого восемь очков.

34-летний Демченко располагается в рейтинге Международной шахматной федерации он на 201-м месте среди действующих игроков.