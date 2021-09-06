Киев, 6 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Украине не удастся избежать нового локдауна из-за коронавируса, заявил 6 сентября в эфире украинского телевидения главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

(сс) Gyles Glover Закрытый рынок в период локдауна в Англии

Чиновник заявил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и будут введены более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий.

«Ещё нет конкретной цифры, при которой введут усиленный карантин… Если мы будем говорить о «красном» уровне опасности, то он будет не раньше ноября», — сообщил главный санитарный врач.

ИА REGNUM отмечает, что за последние сутки, 5 сентября, на Украине обнаружили 773 новых случая заражения коронавирусом — больше всего в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.

Накануне минздрав Украины сообщил, что в трех регионах Украины и городе Киеве эпидемиологические показатели заболеваемости коронавирусом превышают установленные нормы для «зелёной» зоны.