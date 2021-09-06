Воронеж, 6 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Причины замора рыбы в реке Воронеж выясняют специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора с привлечением экспертов филиала ЦЛАТИ по Воронежской области, сообщили в надзорном ведомстве 6 сентября. По предварительным данным, вода в районе гибели рыбы соответствует показателям.

Рыба

Ранее в ведомство поступили сообщения о заморе рыбы в реке в районе микрорайона Шилово Воронежа. При обследовании акватории реки специалисты выявили около 30 особей погибшей рыбы — плотва, окунь, карась, судак.

Специалисты отобрали пробы воды из реки Воронеж в районе перепускной плотины Воронежского водохранилища, а также в месте обнаружения погибших особей рыбы и в 500 метрах ниже обнаружения погибших особей. По первоначальным данным анализов, содержание растворенного кислорода в воде соответствует нормативам водоемов рыбохозяйственного значения. Вода в реке имеет зеленоватый цвет, химические и иные неестественные запахи отсутствуют, при этом на поверхности воды наблюдаются следы пены. Ситуация находится на контроле Управления Росприроднадзора.