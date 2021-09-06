Новосибирск, 6 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области из 37 зарегистрированных за неделю с 30 августа по 5 сентября термических точек 23 находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Pxhere.com Травяной пожар

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«В настоящий момент четыре термоточки действуют в Купинском районе вблизи села Зятьково», — уточнили в ведомстве.

В МЧС РФ подчеркнули, что горение сухой растительности возникает из-за нарушений правил пожарной безопасности, когда местные жители или отдыхающие разжигают костры и мангалы, выжигают траву на огородах, дачных и приусадебных участках.

Так, за прошедшую неделю с 30 августа по 5 сентября в регионе произошло 26 ландшафтных пожаров.

Отмечается, что в Новосибирской области с начала пожароопасного сезона за нарушения требований правил пожарной безопасности в природной среде к административной ответственности привлечены 856 человек.