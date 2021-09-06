Иркутск, 6 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Иркутской области ликвидирован крупный пожар на площади 1500 га, зарегистрированный 29 августа в Катангском районе. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

skeeze Лесной пожар

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Также известно о ликвидации возгорания площадью два гектара, обнаруженного 4 сентября в Жигаловском районе. В полностью локализованном состоянии на вечер 5 сентября было восемь пожаров на общей площади 25 231 га, все в Катангском районе. Площадь активного горения составляла 19,11 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентяря самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны вызвал искусственные осадки над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе Иркутской области.

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