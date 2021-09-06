Подгорица, 6 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Предварительные данные о доходах бюджета Черногории за август говорят о том, что доходы в августе 2021 были выше, чем в августе прошлого года на 48,7 млн, и даже выше, чем в августе 2019 года на 16 млн, сообщает министерство финансов страны.

Налоги

В августе была зафиксирована более высокая собираемость НДС по сравнению с июлем. Таким образом, в августе НДС достиг пика, когда-либо взимаемого за один месяц, более 80 миллионов, или ровно 82,2 миллиона евро отмечают в министерстве.

По его словам, на сегодняшний день фискальные средства прошли более 23 тысяч налогоплательщиков.

При этом годовой план доходов от туризма в размере 700 миллионов евро пока не выполнен.