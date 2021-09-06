Чесма, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области 44-летнюю женщину отдали под суд. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гражданке вменяют совершение ДТП, в результате которого погиб её пассажир. Авария произошла 12 мая. По данным следствия, её машина «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер», а затем опрокинулась.

63-летний пассажир Лады скончался на месте. Уголовное дело рассмотрит Чесменский районный суд.