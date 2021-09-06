Канберра, 6 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Бывший заместитель главного санитарного врача Австралии Ник Коутсворт предупредил 6 сентября в эфире телеканал Nine News, что министерства здравоохранения отдельных штатов по всей стране должны быть готовы к резкому увеличению числа пациентов с COVID-19, которым потребуется госпитализация.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его оценкам, только 10% пациентам с коронавирусом сейчас требуется помощь медиков.

«Мы должны быть готовы к увеличению числа больных … Но у больниц уже есть планы по увеличению их числа на протяжении большей части прошедших 18 месяцев [пандемии]», — заявил Коутсворт.

По словам Коутсворта, в австралийских больницах станет больше людей молодых возрастов, которые до сих пор еще не привились от COVID-19.