Саратов, 6 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 6 сентября 2438 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации регионального минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день четверо мужчин и 17 женщин в возрасте от 50 до 83 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 6 сентября выявили 82 269 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 76 075 человек.

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