Самара, 6 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Петиция в адрес главы следственного управления Следственного комитета по Самарской области Марата Галиханова с требованием оправдать подозреваемого в убийстве предполагаемого педофила размещена на одной из площадок в интернете.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

В Самарской области продолжают устанавливать обстоятельства смерти мужчины, подозреваемого в насилии над детьми. Его тело было обнаружено 2 сентября в лесу рядом с поселком Винтай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сейчас следователи проверяют на причастность к смерти мужчины местного жителя 1987 года рождения. Расследование дела продолжается.

«Так бы сделал каждый отец! Это будет примером для всех! Поэтому мы требуем понимание со стороны исполнительной власти, МВД и следственного комитета в целом!», — говорится в петиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину заподозрили в убийстве предполагаемого педофила.