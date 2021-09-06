Благовещенск, 6 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Приамурье от воды не освободились четыре села, в них подтоплены пять жилых домов и 145 придомовых территорий. До сих пор не восстановлено автомобильное сообщение с одним селом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-центре МЧС региона.

04.mchs.gov.ru Паводок в Республике Алтай

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Из-за наводнение невозможен проезд по дороге в село Высокое Михайловского района. Дома подтоплены в селе Владимировка, участки — помимо Владимировки также в сёлах Овсянка и Междугранка, а также в посёлке Белогорье. Остаются подтопленными девять отрезков автомобильных дорог.

За сутки вода ушла с 24 придомовых территорий. На территории, охваченной паводком, работают 268 человек и 112 единиц техники. Людям помогают откачивать воду и сушить дома. В регионе работает комиссия, которая оценивает состояние жилья после того, как спадает вода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за паводка свои дома в августе был вынужден покинуть 661 человек. После второй волны паводка в Приамурье непригодны для проживания 76 домов.