Вашингтон, 6 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Общее число погибших из-за прохождения по территории США урагана «Ида» составляет не менее 63. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на органы власти штатов.

WikiImages Ураган

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Согласно этим данным, в штате Нью-Йорк из-за названного урагана погибли 17 человек, в штате Нью-Джерси — 27 человек, в Луизиане — 13 человек, в Пенсильвании — четыре человека, а также еще по одному в штатах Коннектикут и Мэриленд.

Отмечается, что число жертв разгула стихии еще может возрасти и уточняется, что в Нью-Джерси еще четыре человека на данный момент числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить последствия урагана «Ида».