Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Грузинские неправительственные организации (НПО) «Позор» и «Ассоциация общественных инициатив» создали сайт, на котором будут вести подсчёт голосов на выборах параллельно Центризбиркому Грузии. Сообщение об этом было опубликовано в соцсети Facebook.

Выборы в Грузии (сс) Congress of local and regional authorities

«Мы создали сайт, на котором будут публиковаться результаты мониторинга хода выборов и, самое главное, результаты параллельного подсчёта голосов», — сказал лидер «Позора» Шота Дигмелашвили.

Он отметил, что на сайт также каждый сможет загрузить видео, на котором показано нарушение в ходе голосования. После проверки эти записи будут обнародованы.

Напомним, на 2 октября в Грузии назначены выборы в органы местного самоуправления. Тема нарушений на выборах муссируется в оппозиции с октября 2020 года. Тогда лидеры оппозиционных партий обвинили власти страны в «фальсификациях» итогов голосования и объявили бойкот парламенту. Бойкот был прекращен только в апреле 2021 года.

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