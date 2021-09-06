Нальчик, 6 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии построили новый детский сад в поселке Терскол. Расположенный у подножия горы Эльбрус, на высоте 2100 метров над уровнем моря, он стал самым высокогорным не только в республике, но и в России в целом.

ИА REGNUM Детский сад

Как сообщили в пресс-службе Эльбрусского района, детский сад был построен в рамках национального проекта «Демография» и в рамках реализации федеральной программы «Содействие занятости женщин и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Воспитанниками детского сада станут 40 дошкольников поселка Терскол. Отмечается, что открытие детского сада откладывалось почти на год из-за ситуации с коронавирусом. Его построили еще в конце 2020 года. Ранее дети поселка ходили в детский сад, расположенный в помещении жилого дома.