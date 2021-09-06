Псков, 6 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Псковской области за неделю снижение заболеваемости COVID-19 составило порядка 9%, сообщил 6 сентября губернатор региона Михаил Ведерников.

Максим Быков Псков

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По его словам, в настоящий момент план вакцинации в регионе выполнен на 58%, однако для достижения поставленной цели региону «предстоит еще очень много работы».

На данный момент в области проведено 505 959 исследований на наличие коронавирусной инфекции, в том числе 716 — за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 47 512 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 91 — за прошедшие сутки. Выздоровел 41 291 житель региона, в том числе 172 пациента были выписаны 5 сентября. Умерли 699 человек, в том числе три летальных исхода зарегистрировали за минувшие сутки.