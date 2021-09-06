Чебоксары, 6 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Жертвой мошенников в Чувашии стала семья, отдавшая аферистам почти 900 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пострадавшие обратились в полицию Алатыря. Правоохранителям они рассказали, что 34-летней жительнице 4 сентября позвонил якобы сотрудники полиции и убедил доверчивую женщину в несанкционированном оформлении кредита. Горожанка, поверив незнакомцу, перевела аферистам «для отмены кредита» порядка 400 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что женщина, в свою очередь, убедила поступить аналогичным образом своих родственников: брат лишился таким образом 340 тыс. рублей, мать — 145 тыс. рублей. Всего семья «подарила» мошенникам более 885 тыс. рублей.

В МВД по Чувашии обращают внимание на то, что аферисты звонили с трёх десятков телефонных номеров. Их розыском занимается полиция. По данным фактам заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего горожанина, которого подозревают в мошенничестве. Следствие полагает, что он через интернет продавал несуществующее военное обмундирование, получая деньги и переставая после этого выходить на связь.

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