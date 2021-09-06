Калуга, 6 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области задача по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решается на основании комплексного подхода. Усилия направлены на сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей. За 2019 и 2020 годы эта цифра по сравнению с 2018 годом сократилось на 21%. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru В новом доме выделили жильё для детей-сирот

Министерством труда и социальной защиты области организована работа, направленная на сохранение жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Эта деятельность возложена на органы опеки и попечительства по месту нахождения жилых помещений. До конца 2021 года планируется закупить не менее 110 жилых помещений в Калуге, Кирове, Людиново, Жукове, в деревне Кабицыно Боровского района и в поселке Товарково Дзержинского района. В целях увеличения количества квартир, включаемых в специализированный жилищный фонд, в 2021 году разработаны проекты строительства жилых домов. Совместно с органами местного самоуправления отраслевым ведомством проведена работа по формированию земельных участков, разработке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных домов в четырех районах Калужской области — Жуковском, Медынском, Кировском, Боровском. Это позволит до 2024 года значительно сократить очередность лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

«Мы считаем важным социализацию детей, которые нуждаются в нашей помощи. Многое делаем для того, чтобы они, вырастая, попадали в благополучную среду, могли получить профессию, трудоустроиться, создать семью. И, конечно, внимательно относимся к тому, чтобы обеспечить их жильём.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на покупку квартир для этой категории лиц. Часть средств на решение этого вопроса выделяется из федеральной казны. В регионе сформировалась очередь — очередь значительная. Мы видим и то, что сокращается количество ежегодно обращающихся людей, претендующих на получение квартир. Тем не менее, нам нужно нарастить объемы жилья. И приобретая квартиры у застройщиков, мы эту проблему вряд ли решим, потому, что есть ограничения по количеству таких квартир в одном доме, по ценам. Мы должны в первую очередь рассматривать возможность строительства», — отметил губернатор области Владислав Шапша.