Краснодар, 6 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвержден 241 случай заражения коронавирусом, в том числе у 13 детей, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 5 сентября, сообщалось о 240 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Армавире заболели 48 человек, в Краснодаре — 27, в Анапе и Апшеронском районе — по 15. В Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе по 13 инфицированных, в Новокубанском районе — 11, в Отрадненском — 10. В Курганинском районе девять новых пациентов, в Красноармейском и Крыловском — по восемь, в Белореченском и Калининском — по шесть, в Горячем Ключе, Староминском и Темрюкском районах — по пять», — уточнили в оперштабе.

Всего на 6 сентября в Краснодарском крае подтверждено 68 429 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных — 4 379 детей. Выздоровели 49 752 пациента, скончались 5 433 человека. В стационарах региона остаются 3 242 человека с подтвержденным коронавирусом, 87 пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё восемь — на ЭКМО. Дома лечение проходят 10 002 краснодарца с коронавирусом.