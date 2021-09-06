Москва, 6 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявили 1463 новых заболевших коронавирусом, 411 человек госпитализировали. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Такие цифры соответствуют уровню мартовской заболеваемости в Москве.

В настоящее время на ИВЛ находятся 270 человек. Из ранее заболевших выздоровели 1 278 пациентов. Общее количество вылечившихся увеличилось до 1 455 678 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве скончались 46 пациентов с коронавирусом.

Всего в России за сутки выявлено 17 856 новых случаев коронавируса, умерли 790 — пациентов, выздоровели — 14 276.

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