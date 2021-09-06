Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (78 случаев), сообщает 6 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 143 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 6 сентября в Югре зарегистрировано 71 432 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 703 человека, 1073 пациента с COVID-19 скончались.