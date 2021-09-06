Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанут двое жителей Улан-Удэ по обвинению в незаконной продаже спиртного в составе организованной преступной группы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, обвинительное заключение по делу утверждено.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальные производители

По данным следствия, организатором группы стал 30-летний горожанин, который со своим знакомым закупал у «неустановленных лиц» немаркированную алкогольную продукцию и продавал в районе. Кроме того, в арендованном складе они организовали нелегальное производство алкоголя.

«Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства внутренних дел. Из незаконного оборота изъято свыше 24 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции», — отметили в ведомстве.

Теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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