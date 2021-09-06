Чита, 6 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Забайкальском крае при достаточном количестве вакцины от COVID-19, снизились темпы вакцинации. Это обстоятельство стало поводом для беспокойства власти региона. Как сообщает 6 сентября пресс-служба забайкальского правительства со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, текущий темп вакцинации очень большой, примерно 927 человек в день.

Вакцинация

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«Нас подводит несколько сниженный интерес к вакцинации среди забайкальцев по причине того, что снижается заболеваемость. Но при этом нужно готовиться к следующей волне коронавирусной инфекции, чтобы не допустить тяжелых случаев среди пациентов. Необходимо вакцинировать еще порядка 141 тысячи забайкальцев, чтобы достичь целевой порог коллективного иммунитета», — пояснила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 6 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 954, причём 492 из них обнаружили только за минувшие выходные.

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