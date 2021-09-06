Куала-Лумпур, , 11:33 — REGNUM Политик партии Демократического действия Лим Кит Сианг поставил под сомнение эффективность действий министра здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению политика, заболеваемость COVID-19 в Малайзии снижалась медленнее, чем в Индонезии. Государство с большим населением смогло снизить уровень заражения коронавирусом.

Борьба с COVID-19 в Малайзии продолжает подвергаться критике, поскольку за последние два месяца ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии объявило, что жители страны должны быть готовы к жизни с COVID-19.

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