Куала-Лумпур, 6 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Политик партии Демократического действия Лим Кит Сианг поставил под сомнение эффективность действий министра здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По мнению политика, заболеваемость COVID-19 в Малайзии снижалась медленнее, чем в Индонезии. Государство с большим населением смогло снизить уровень заражения коронавирусом.

Борьба с COVID-19 в Малайзии продолжает подвергаться критике, поскольку за последние два месяца ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии объявило, что жители страны должны быть готовы к жизни с COVID-19.